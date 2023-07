- De stad Bree gaat de zorg op zich nemen van zo'n 100 bewoners van Triamant flats. We gaan live naar Bree voor meer uitleg.- Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir trekt een kruis over de zandwinning in Kaulille. De grootste ontbossing van de eeuw wordt daarmee definitief afgevoerd. - Was het foute weerbericht gisteren paniekzaaierij of gezond verstand? Beter een waarschuwing te veel dan één te weinig, zeggen weersvoorspellers na de Pukkelpopramp en de niet voorspelde overstromingen van twee jaar geleden. - Het Limburgse aanspreekpunt voor transgender mensen juicht de overwinning van Miss Nederland Rikkie Kolle toe. Ook in ons land neemt een transvrouw deel aan de verkiezing van Miss België.- En meer dan 250.000 mensen woonden in Tongeren de Kroningsfeesten bij. De mannen die maanden lang spaarden voor een baard, stonden om middernacht aan te schuiven bij de kapper om hem te laten af doen.