Stad Genk deelt draagbare asbakken uit om zwerfvuil tegen te gaan

- Zes jaar na de moord op Gerty Vanhoef in Elen doet het parket een nieuwe oproep tot getuigen. De kinderen van het slachtoffer vragen zich af waarom hun moeder moest sterven.- We hebben de eerste beelden van de fietsersbrug die over de grote ring aan de PXL in Hasselt gebouwd wordt.- Meer dan 50 jaar na de sluiting van de arseenfabriek van Reppel is vandaag de sanering van de meest vervuilde industriegrond van het land van start gegaan.- Sint-Truiden is één van de weinige gemeenten in Limburg waar Open VLD bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomt onder de nationale partijnaam. Hilde Vautmans is kandidaat in het midden van de lijst.- En TV Limburg rijdt een dag in het spoor van de renners in de Renewi Tour. De Italiaan Jonathan Milan wint de rit. Jasper Philipsen wordt tweede.