Limburg for Ukraine. Dat is de organisatie die is opgericht door Limburgse Oekraïeners om de hulp voor Oekraïne te coördineren. De stad Genk werkt er aan mee en ook andere Limburgse gemeenten en het bisdom zullen zich er bij aansluiten. Het initiatief komt van Nadja Derewianka, die via haar vader verbonden is aan de Oekraïens Orthodoxe kerk in Genk. Daarnaast is ook een steunfonds opgericht, waar geld kan gestort worden. En wie een huis of kamers vrij heeft en gevluchte Oekraïeners wil opvangen, kan zich registreren. Vanuit de Oekraïense gemeenschap in Limburg zal de hulp gecoördineerd worden.