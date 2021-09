Stad Hasselt houdt grote kuis in binnenstad

Een ploeg van de Hasseltse technische uitvoeringsdiensten houdt deze week grote kuis in de binnenstad. Zo zullen onder andere verdwaalde verkeersborden worden opgeruimd, maar ook kleine verzakkingen weggewerkt worden. Schepen Laurence Libert, bevoegd voor Propere Stad, steekt de handen uit de mouwen.



Het Hasselts stadsbestuur investeert deze legislatuur fors in een Propere Stad en dat vertaalt zich in allerlei initiatieven. "Maar de strijd om een propere stad is niet enkel een strijd tegen zwerfvuil en sluikstort", aldus schepen Laurence Libert. "Dat bekom je ook door zo weinig mogelijk ‘ruis’ in het straatbeeld te hebben. Bij een rondgang hebben we gemerkt dat die ruis er op dit moment wel nog is. Zo zagen we vele verdwaalde verkeersborden of amsterdammers die geen functie meer hadden, of losliggende stoeptegels. Dit zijn kleine euvels die eigenlijk snel kunnen opgelost worden."

Een ploeg van de Hasseltse technische uitvoeringsdiensten een hele week op ronde. "Kleine verzakkingen in de Demerstraat zullen bijvoorbeeld hersteld worden", gaat schepen Libert verder. "Zoals we 2x per jaar onze veegwagens door de Hasseltse straten sturen willen we ook deze grote kuis jaarlijks doen. Zo krijgen we een structureel onderhoud van de binnenstad en trachten we het openbaar domein niet enkel afvalvrij te houden maar ook clean op alle andere vlakken. Daarnaast willen we ook handelaars en horeca-uitbaters aanmoedigen om zelf niet te veel visuele overlast op straat te creëren. Want een propere stad, daar hebben we allemaal baat bij."

Om de hinder voor handelaars en bezoekers te beperken zal er enkele dagen in de vroege ochtend gestart worden.