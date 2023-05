Vanaf 1 juni lanceert Natuurpunt de Insectenzomer. Met de slogan 'Niet meppen, wel appen' vraagt de campagne aandacht voor de enorme achteruitgang van insecten en maakt ze de mensen bewust van de wonderbaarlijke en supernuttige insectenwereld. Bedoeling is om tussen 1 juni en 31 augustus zoveel mogelijk insecten in kaart brengen met de soortenherkenningsapp ObsIdentify. Insecten zorgen voor een gezonde bodem, bestuiven onze planten, zijn voedsel voor andere dieren en ruimen afval op. Toch slinkt hun aantal zienderogen. “De afgelopen 50 jaar verloren we in Vlaanderen de helft van onze insecten. En we verliezen nog altijd 1% per jaar”, zegt Wim Veraghtert, Natuurpunt Studie. “De grootste oorzaken van die achteruitgang zijn te vinden in het verdwijnen van natuur, vervuiling, pesticiden en klimaatverandering. Tijd om de nodige aandacht te vragen voor deze superhelden van onze natuur.” Niet meppen, wel ‘appen’Wim Veraghtert: “We vragen aan iedereen om de komende drie maanden zoveel mogelijk insecten digitaal te vangen met de app ObsIdentify. Dat kan overal: in de tuin, in het bos of in de stad. Elk insect telt. Via de challenge in ObsIdentify brengen we de toestand van insecten in kaart. Zo kunnen we aan het einde van de campagne bijvoorbeeld zien hoeveel insectensoorten er digitaal gevangen zijn deze zomer, welke gemeente de meeste en minste insecten telt en welke insecten er op voor- en achteruitgaan. Bovendien moedigen we mensen, gemeentes en bedrijven aan om hun omgeving insectenvriendelijker te maken. Door bijvoorbeeld inheemse bloemen te zaaien, geen pesticiden te gebruiken en Maai Mei Niet is op dat vlak de perfecte voorloper van de Insectenzomer.” Fascinatie aanwakkerenElke twee weken zet Natuurpunt een andere soort in de kijker. Door elke twee weken in te zoomen op een ander insect, wil het de angst die veel mensen koesteren voor insecten omzetten in fascinatie. Bijen en hommels bijten de spits af. Aculea, de wilde bijen en wespenwerkgroep van Natuurpunt, organiseert op 3 en 4 juni een Hommelweekend. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je dat weekend kennismaken met de pluizigste onder de wilde bijen. Na de veertiendaagse van wilde bijen en wespen is het aan libellen en juffers, vliegen en muggen, vlinders en motten, kevers en wantsen en als laatste sprinkhanen en krekels. Aan het einde van de zomer volgt dan een rapport met daarin alle wetenswaardige resultaten.