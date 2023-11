Stad Peer gaat concessie opzeggen van manege waar pony werd mishandeld

* De man die in een filmpje een pony mishandelde in een Peerse manège krijgt doodsbedreigingen. Het parket is een onderzoek gestart. Intussen gaat de stad Peer de concessie opzeggen van de betrokken manege.* Vlaams minister van Werk Jo Brouns stelt een versnellingsplan voor dat ervoor moet zorgen dat langdurig zieken sneller hun weg terug naar de arbeidsmarkt vinden.* Schepen van financiën Günther Dauw is volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor N-VA in Sint-Truiden.* In een nieuwe TVL-reeks blikken we vooruit op het proces rond de martelmoord dat vrijdag van start gaat in Tongeren.* Rani Rosius bereidt zich op de Olympische stage in Turkije voor op het nieuwe seizoen. De Genkse wil klaar zijn voor haar eerste Olympische Spelen, volgend jaar in Parijs.* En de mijnkathedraal in Beringen is feeëriek verlicht met het lichtkunstwerk Cloisterama.