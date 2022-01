Stad Peer wil meer kinderen op fiets of te voet naar school

Aan de sluis in Godsheide bij Hasselt is de spectaculaire fietsbrug vanochtend officieel geopend. Er is bijna vier maanden aan gewerkt. De fietsbrug laat de fietssnelweg tussen Antwerpen en Maastricht in Hasselt van kanaaloever wisselen. Het kronkelende fietspad is 200 meter lang en kostte 6,2 miljoen euro en krijgt de naam De Langeman.