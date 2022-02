Dierenliefhebbers uit heel Vlaanderen en Nederland hebben vandaag 10.000 kilogram hondenvoer, speeltjes en andere hulpmiddelen gedoneerd aan het asiel Dieren In Nood in Kinrooi. De beelden van de honden raakte heel wat dierenlefhebbers en onmiddellijk werden in heel het land en zelfs in Nederland steungroepen opgericht. Zo'n dertig volle bestelwagen arriveerden in Kinrooi, het uitladen duurde meer dan een uur.