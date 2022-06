Stadsmuzikantenfestival Tongeren: 7 optredens op 7 unieke locaties

Het festival Zwart Goud kan eindelijk opnieuw terug doorgaan. In het laatste weekend van juli daalt het ecologische festival neer in het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Zwart Goud wil vooral een podium bieden aan opkomend talent van eigen bodem. Het is al van 2019 geleden dat het festival in haar oorspronkelijke vorm plaatsvond. Vorig jaar was er een coronaproof alternatief genaamd Avond Gloed. Het was een concertreeks van verschillende genres waarbij het publiek in bubbels kon genieten van live muziek. Dit jaar zetten ze verder wat ze voor corona zijn gestart. Zaterdag 30 juli kunnen bezoekers opnieuw terecht op de oude mijnsite van Eisden. Waar exact 100 jaar geleden de eerste steenkool naar boven werd gehaald, ontgint Zwart Goud vandaag hét talent uit de lokale muziekscene. Het festival geeft niet enkel een podium aan de vaste waarde uit het Belgische muziekland, maar ook aan lokale bands uit de Maasmechelse cité. De volledige line-up kan je raadplegen op www.zwartgoud.be. Groen festival Festivals hebben vaak een zware impact op het milieu. Het team van Zwart Goud probeert daarom zo ecologisch mogelijk aan het werk te gaan. Dit doen ze door zoveel mogelijk gebruik te maken van groene energie, frisdrank ter plaatse te produceren obv grondwater en uitsluitend veganistisch eten te serveren. Je haasten voor tickets is niet nodig want het festival is volledig gratis.