Staf Cars groeit door steeds meer Europese ritten voor Flixbus

Limburgse ondernemingen dienden vorig jaar 117 aanvragen in om hun product of dienst te beschermen met een Europees patent. Dat is een stijging van 25 procent in vergelijking met 2017. De stijging is een goede zaak voor de economie, al zit onze provincie wel nog onder het Vlaams gemiddelde, waarschuwt werkgeversorganisatie VOKA Limburg. En dat terwijl de bescherming met een patent de kans op een snellere groei van het bedrijf aanzienlijk verhoogt.