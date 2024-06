"Ook de haventerminals in Lommel, Ham en Lanaken moeten een plan van aanpak tegen drugscriminaliteit krijgen." Dat zegt Limburgs procureur Frank Bleyen in zijn eerste interview op TV Limburg sinds z'n aanstelling twee maanden geleden. Het Limburgse parket waarschuwt al jaren voor de toenemende drugscriminaliteit in onze provincie, ook via de haven van Genk die een verlengstuk is van de Antwerpse haven. Het parket is proactief een plan van aanpak aan het uitwerken om in Genk scenario's van drugsgeweld zoals in Antwerpen te vermijden. Maar dat is volgens de nieuwe procureur niet genoeg. Ook in Lommel, Ham en Lanaken, waar al havenfaciliteiten zijn of nog kunnen komen, bestaat het risico dat er op termijn criminaliteit zal ontstaan. Zeker als er streng gecontroleerd wordt in Genk.