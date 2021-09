Staking afhaalophaler: Limburg. net roept op om afval weer binnen te zetten

Traditioneel wordt de septembermaand in Beringen-centrum afgesloten met een kermisweekend. Met uitzondering van afgelopen jaar, toen gooide corona nog roet in het eten. Maar ook dit jaar kan de kermis niet doorgaan. Het marktplein is nog steeds een bouwwerf, waardoor de kermis onmogelijk opgebouwd kan worden.De kermisliefhebbers zullen dus nog wat geduld moeten oefenen. "In overleg met de kermiskramers hebben we beslist om het kermisweekend van 25, 26 en 27 september te annuleren. Door de werkzaamheden is het marktplein nog steeds een bouwwerf, waardoor de opstelling en de werking van de attracties onmogelijk optimaal kunnen verlopen," laat schepen van Ondernemen Werner Janssen weten. Beide partijen benadrukken dat de beslissing geenszins lichtzinnig werd genomen. "Binnenkort is ons nieuwe marktplein helemaal klaar en halen we de verloren tijd met zijn allen in!" besluit de schepen optimistisch.