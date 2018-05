Staking bij Lidl is voorbij: winkels weer open

Het Truiense tegelbedrijf Impermo bestaat dit jaar 100 jaar. Wat een eeuw geleden begon met de productie van louter cementtegels resulteert 100 jaar later in een bedrijf met het grootste aanbod van tegels, natuursteen en parket in de Benelux. Met de oprichting van een nieuw distributiecentrum in Genk hoopt het familiebedrijf uit Sint-Truiden zich verder te ontwikkelen op de Belgische tegelmarkt.