Staking Jessa Ziekenhuis: "Water staat aan de lippen bij personeel"

Na een dip is Hasselt terug in trek bij ondernemers. Er blijft leegstand in Hasselt. Maar het valt op: de Hasseltse binnenstad kreeg er de voorbije twee maanden meer dan 20 nieuwe handelszaken bij. En dat ondanks corona, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. "De inspanningen om een gunstig ondernemersklimaat te creëren - ingezet in 2019 - lonen", aldus het stadsbestuur. Maar misschien is de belangrijkste reden wel dat de hoge huurprijzen eindelijk gezakt zijn, met 40 tot 50 procent.