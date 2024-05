De Hasseltse klimaatleerkracht Koen Timmers wil een miljard mensen bereiken met klimaatonderwijs. Dat vertelde Timmers deze middag in onze studio. Met zijn 'Climate Action Project' bereikt de Hasselaar momenteel al 4,5 miljoen deelnemers uit 162 landen. Via een leertraject van zes weken kunnen klassen van over de hele wereld met elkaar in contact komen om na te denken over de klimaatuitdagingen. De Hasselaar is ervan overtuigd dat leerkrachten de sleutel zijn tot het ombuigen van de situatie.