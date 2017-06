Staking van De Lijn in Limburg: helft van de bussen rijdt niet

Een vakbondsactie verstoort opnieuw het busverkeer van De Lijn in Limburg . Maandagochtend legden de chauffeurs al het werk neer in stelplaats Beverlo. Vanmorgen blijkt dat ook in andere stelplaatsen chauffeurs gehoor geven aan de oproep van de vakbonden om niet uit te rijden. Slechts 1 op de 2 bussen rijdt. In Zuidwest-Limburg rijden er geen bussen, maar ook in de regio Kinrooi en rond Hasselt is het busverkeer verstoord. De hinder kan in de loop van de ochtend nog oplopen. Aanleiding voor de actie is de ontevredenheid van de chauffeurs over de nieuwe chauffeursdiensten die vanaf 1 september ingaan. De directie en de vakbonden hebben de voorbije dagen onderhandeld, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen. De gesprekken worden vandaag verder gezet. Reizigers kunnen op woensdagochtend vanaf 06.15 uur terecht op wwww.delijn.be voor meer informatie en een overzicht van de niet-gereden ritten . Daarnaast is De LijnInfo vanaf 7.00 uur bereikbaar op 070 220 200.