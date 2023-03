- Na een week vol discussies en een regeringscrisis heeft de Vlaamse regering dan toch een akkoord bereikt in het stikstofdossier. Ministers Jo Brouns en Zuhal Demir reageren opgelucht. We gaan live naar Brussel.- In Hasselt vindt de grootste rampoefening in Limburg ooit plaats. Er wordt geënsceneerd hoe een trein met een lijnbus botst. 700 figuranten en hulpverleners nemen deel.- Brussels Airport investeert fors in DronePort in Sint-Truiden. De luchthaven van Zaventem wil DronePort uitbouwen tot een droneluchthaven met internationale uitstraling.- Het Poetsbureau ontkent met klem dat het zijn personeel te weinig betaalt. Gisteren nog trokken de vakbonden naar de rechtbank om een eerlijker loon te eisen.- Na een stilte van vijf jaar komt de Koerselse Jelle Van Dael met nieuw solowerk. Ze tekende ook bij het muzieklabel van Thibaut Courtois.