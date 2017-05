Stal-Koersel loopt storm voor communicantjes

Worden de platanen in Genk gekapt of niet? Dat is de vraag die vanavond gesteld wordt tijdens een buurtdialoog in Waterschei. Er is al heel wat heisa geweest rond de 434 bomen in de Tuinwijk. Want naast het mooi uitzicht zorgen de bomen ook voor overlast. Een deel van de buurt is dat beu. Ze eisen al maanden dat de platanen gekapt worden.