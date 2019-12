Stans Eerdekens blijft levenslang slachtoffer van zinloos geweld

De volksjury in het Tongerse Hof van Assisen heeft zojuist Genkenaar Shane Ronge schuldig verklaard aan de moord op de 39-jarige Maasmechelse kapper Hilmi Gedik, een luitenant binnen de Aquino-clan. Voor Brian van Geene uit Roermond werd het doodslag. Hilmi Gedik werd op 30 november 2012 doodgeschoten aan de voordeur van zijn woning in de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen. Voor de jury stond het vast dat de 30-jarige Shane Ronge planmatig te werk was gegaan, toen hij aanbelde bij Hilmi Gedik. Hij stond met een geladen vuurwapen aan de deur van de Maasmechelaar. Brian van Geene schuldig aan doodslag De openbare aanklager Patrick Boyen sprak van “samen uit, samen thuis”, waarmee het voor hem duidelijk was dat de 27-jarige Brian van Geene die avond wist wat er te gebeuren stond. De vijf vrouwen en zeven mannen in de volksjury oordeelden dat Brian niet op de hoogte was dat Shane het slachtoffer zou doodschieten. “Voor Brian is het niet gebleken dat hij handelde uit voorbedachten rade”, klonk het maandagnamiddag in het Tongerse Hof van Assisen. Zo dadelijk volgen de pleidooien voor de strafmaat.