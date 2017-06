Start nieuw seizoen op Circuit Zolder

Op Roland Garros speelt Elise Mertens vandaag haar wedstrijd van de derde ronde tegen Venus Williams. Voor de 21-jarige Hamontse is het de eerste keer dat ze in Parijs op 'le court central' mag spelen. En dat is toch speciaal, weet ook Filip Dewulf. Morgen zal het precies 20 jaar geleden zijn dat hij er in de halve finale stond tegen Gustavo Kuerten. Een verslag uit Parijs van Tom Kums.