Start proces dader vluchtmisdrijf met 7 gewonden in Lommel

Voor de politierechtbank in Beringen is het proces gestart tegen de automobilist die vorig jaar in Lommel zeven fietsers van de weg maaide en daarna vluchtmisdrijf pleegde. De dader was onder invloed van drank en drugs en bleek bovendien over een rijverbod te beschikken. "De feiten wegen nog altijd zeer zwaar door bij de slachtoffers. Een van de slachtoffers is nog steeds zwaargewond, en verloor het zicht," vertelt journalist Thomas Vandenreyt.