Werkgeversorganisatie VOKA roept de Noord-Limburgse gemeenten op om uit de kandidatuur te stappen om van Bosland een Nationaal Park te maken. VOKA heeft daarvoor een brief gestuurd naar de gemeentebesturen die Bosland op hun grondgebied hebben. Volgens de werkgeversorganisatie is er nog te veel onduidelijkheid over de impact van een Nationaal Park op bedrijven die vergunningen moeten aanvragen. Bovendien, aldus nog Voka Limburg, gaat de procedure veel te snel zonder degelijk openbaar onderzoek. En het ziet ernaar uit dat de brieven van Voka aan de gemeentebesturen gehoor krijgen. Peer stapte er eerder al uit. Buiten Limburg haakten Mol en Bergeijk af. Morgen beslist de gemeenteraad van Lommel over het dossier. Lommel was tot nu toe één van de sterkhouders in de kandidatuur, maar na de brief van VOKA is de teerling nog niet geworpen.