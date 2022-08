Gisteren, zaterdag, was ongetwijfeld de topdag van deze Pukkelpop-editie. De weide was met 66.000 aanwezigen uitverkocht en de sfeer uitgelaten. Vele festivalgangers zakten naar het hoofdpodium af voor de dj-set van Charlotte De Witte. En ook al kampte ze met technische problemen, dat kon de pret niet bederven. Ondermeer in de Boiler Room en de Club werd er gefeest en gedanst tot in de vroege uurtjes. We stuurden Bart Husson en Johan Eyckmans de wei op.