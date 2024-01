Starters: Asbest Care in Beringen is asbestverwijderaar

Installateurs van warmtepompen hebben een fantastisch jaar achter de rug. Volgens de sectorfederatie InfoWarmtepomp was er vorig jaar in ons land een totale groei in de verkoop van 80 procent. Vooral bij nieuwbouwprojecten is de keuze voor een warmtepomp bijna evident. Enerzijds door de strenge bouwvoorwaarden van de overheid, zo wordt op veel plaatsen al geen gasaansluiting meer voorzien, maar anderzijds ook omdat een warmtepomp financieel interessant kan zijn wanneer de gas- en olieprijzen weer de hoogte in gaan. Ook in onze provincie komen installateurs van warmtepompen vandaag handen te kort.