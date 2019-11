Stationsbuffet station Hasselt moet plaats ruimen voor Starbucks

- De aanslag op het toekomstige noodopvangcentrum in Bilzen heeft een diepe indruk nagelaten op vluchtelingen en asielzoekers die in onze provincie worden opgevangen. Een Afghaanse vluchtelinge getuigt voor onze camera over hoe ze overmand werd door angst toen ze de vlammen in Bilzen zag. - Maike Wijnants, de eigenares van het gebouw, wil dat het noodopvangcentrum er zo snel mogelijk komt. We mogen nu niet toegeven aan de haat klinkt het. De politie plaatst ondertussen camera's terwijl het parket de racistische berichten op sociale media gaat onderzoeken.- In Hasselt moet één van de oudste cafés van de stad de deuren sluiten. Het Stationsbuffet, aan het station van Hasselt moet plaats ruimen voor een vestiging van Starbucks.- Het is midden november maar nog steeds zijn er heel wat muggen en wespen actief. De brandweer krijgt nog dagelijks meerdere meldingen van wespennesten.- En wie moet Felice Mazzu opvolgen als trainer van Racing Genk? Het bestuur wil voor de volgende competitiewedstrijd een vervanger aanstellen.