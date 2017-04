Stationsstraat Hamont afgezet voor bom

In Hasselt is een pop-up winkel geopend met tweedehands kleding. Je vindt er broeken, rokken en jassen in nog goede staat of ongedragen miskopen. De opbrengst gaat integraal naar 12-12, ten voordele van de mensen die door de hongersnood bedreigd worden in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië.