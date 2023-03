Statuut bekwame helpers is grote opluchting voor Beringse leerling met diabetes

Leerlingen van het Mosa-RT in Maaseik hebben een robot gemaakt die mee mag doen op de VEX-Robotics competie, zowat de belangrijkste competitie voor scholen die bezig zijn met robots in de wereld. Weekends en middagpauzes hebben ze opgeofferd om de robot te bouwen, bij te werken en te programmeren. Ze hebben dan ook de kwalificatiewedstrijd van de Benelux gewonnen, en nu mogen ze dus ons land vertegenwoordigen in Dallas in de Verenigde Staten.