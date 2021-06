Steeds meer bedrijven kiezen voor duurzaam ondernemen

Heel wat jonge boerinnen maken zich zorgen. Het beleid zorgt er volgens hen voor dat zij vast komen te zitten. "De bedrijfszekerheid is volledig verdwenen door het huidige beleid en de tijdelijke stikstofregeling." En dat willen ze op een ludieke manier aankaarten. 16 jonge boerinnen maakten daarom een naaktfoto waar ze "in hun bloot gat gezet worden door het beleid". Heel wat jongeren in de land- en tuinbouw zitten met de handen in het haar. Zo ook de jonge boerinnen. Zij hebben door de tijdelijke stikstofregeling en het beleid van de Vlaamse overheid namelijk geen enkele zekerheid noch perspectief op een leefbare toekomst op hun landbouwbedrijf. "We staan nochtans klaar om als jonge onderneemsters de toekomst van ieders voedsel te voorzien," zeggen ze. En om dat aan de bevolking duidelijk te maken, gaven 16 jonge boerinnen van overal in Vlaanderen zich bloot met de boodschap: "Het beleid zet jonge boerinnen in hun bloot gat, zonder ons geen kwalitatief & duurzaam voedsel. Beseft u dat? #GeefBoerenRuimte". Met deze ludieke boodschap willen de jonge boerinnen en boerendochters erop drukken dat het zeer belangrijk is dat er een nieuw en duidelijk kader komt, anders dan het huidige beleid. "Als jonge boerin maak ik mij heel grote zorgen. Ik wil heel graag zorgen voor voedsel, landschap en natuur in Vlaanderen, maar ik vrees er de kans niet toe te krijgen. Daarom willen wij hier toch een helder signaal geven," vertelt de Limburgse boerendochter Lotte Arkens.