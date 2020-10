Steeds meer boeren combineren bosbouw en landbouw

De verschillende regeringen in ons land beraden zich over een steunpakket voor de horeca. De federale overheid is al over de brug gekomen met een subsidie van 10 procent van de omzet in dezelfde maand van vorig jaar. En er wordt ook gepraat over een kwijtschelding van de RSZ-bijdrage van het vierde kwartaal, en een tussenkomst van de overheid in de eindejaarspremie van het personeel. Maar toch vreest men voor een bloedbad in de sector, 20 procent van de zaken is bedreigd. Dat zegt Horeca Vlaanderen, dat zich ondertussen beraadt over juridische stappen tégen de sluiting van de horeca. Volgens de vakvereniging is niet aangetoond dat er veel besmettingen gebeuren in de horeca. Filip Vanheusden, de voorzitter van Horeca Vlaanderen, spreekt dan ook van een onrechtvaardige beslissing.