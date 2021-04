Steeds meer cyberaanvallen van leerlingen om afstandsonderwijs lam te leggen

Vanaf september kunnen scholieren van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder en het Technisch Atheneum De Wijzer in Genk een nieuwe opleiding volgen genaamd 'Defensie en Veiligheid'. Via deze nieuwe opleiding kunnen jongeren van het vijfde en zesde middelbaar TSO zich klaarstomen voor een job in de veiligheidssector. Op dit moment biedt het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder al een zevende specialisatie jaar 'Veiligheid' aan. Vier leerlingen doen stage bij Defensie. Wij gingen een kijkje nemen op de luchtmachtbasis in Kleine-Brogel.