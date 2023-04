Steeds meer eigenaars met een goed inkomen doen afstand van hun paard omdat onderhoudskosten onbetaalbaar zijn

- In het Nederlandse Slenaken wordt een voetganger uit Voeren doodgereden. De bestuurder pleegt vluchtmisdrijf. En in Genk komt een jongeman uit Hasselt om het leven bij een ongeval.- In De Barrier in Houthalen opent vanavond het toprestaurant Imprévu zijn deuren. Chef-kok Mitchell Merola gaat op zoek naar een plek tussen de Limburgse sterrenrestaurants.- Steeds meer eigenaars met een goed inkomen doen afstand van hun paard omdat de onderhoudskosten onbetaalbaar zijn. Het Vogel-en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder kan de toevloed niet aan.- N-VA roept de federale regering op om geld vrij te maken voor de komst van de Einstein Telescoop naar Limburg. Het project zou een nooit eerder geziene boost geven aan de economie en de welvaart in onze regio.- En wat betekent de racistische uitlating voor de carrière van Dante Vanzeir nadat hij een stap opzij zet bij de New York Red Bulls? We vragen het aan onze analist Stef Wijnants.