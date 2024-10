*In Maasmechelen legt Andy Pieters zich niet zo maar neer bij de machtsgreep van Raf Terwingen. Volgens Pieters is er intern onvrede. Hij roept de cd&v-verkozenen op tot een coalitiewissel en de wil van de Maasmechelaar te respecteren. Terwingen vormde een krappe meerderheid van één zetel met Puur en Vooruit.*In het onderzoek naar de hoevemoord in Elen zijn een tiental nieuwe tips binnengekomen.*In deze uitzending hebben we een ooggetuigenverslag van een B&B-uitbaatster uit Bree over het noodweer in de regio van Valencia. Het dodental blijft maar oplopen.*Patro Eisden zorgt voor een bekerstunt en knikkert eersteklasser Charleroi uit de Croky Cup. Een duizendtal supporters van Belisia reist af naar Club Brugge.*En veganistisch eten wint aan populariteit. De restaurants schieten als paddestoelen uit de grond.