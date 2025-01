Steeds meer mensen lijden aan diabetes type 2: "1 op de 3 weet het niet"

door Tine Oyen

1 op de 10 Belgen heeft diabetes type 2 en 1 op de 3 weet niet dat hij of zij aan de ziekte lijdt. Diabetes type 2 is vaak te voorkomen met kleine aanpassingen in de levensstijl. Om het bewustzijn te vergroten, start onder meer de Eerste Lijnszone Zuid- Oost Limburg met sessies waarin deelnemers meer te weten komen over gezonde voeding en beweging. Het aantal patiënten met diabetes type 2 neemt toe. Een van hen is de 45-jarige Ruben Vanderspikken uit Diepenbeek. Hij heeft zijn leven volledig omgegooid nadat hij te weten kwam dat hij diabetes type 2 had.