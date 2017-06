Steeds meer postbodes doen ronde met een elektrische driewieler

Vandaag begint de astronomische zomer en is het ook de langste dag van het jaar. Officieel duurt de dag vandaag 16 uur en 31 minuten. De zon kwam op om 5u29 (uiteraard begon het al te schemeren om 4u43) en zal weer ondergaan om 22 uur (maar het blijft nog schemeren tot 22u46). En de zon zal niet alleen lang, maar ook hard branden. Het wordt opnieuw erg zomers met maxima tot lokaal 34 graden. Vandaag is al de derde opeenvolgende tropische dag worden dit jaar. En dat betekent dat de eerste hittegolf van dit jaar morgen officieel wordt. Om van een hittegolf te spreken moet het minstens 5 opeenvolgende dagen 25 graden of meer zijn (zomerse dagen) waarvan er drie 30 graden of meer zijn (tropische dagen). Als we kijken naar Kleine Brogel begon de hittegolf afgelopen zondag met 28.2°, maandag 32.0°, gisteren 31.2° en ook vandaag zullen we dus boven de 30 graden uitkomen. Morgen zou het dan slechts 25 graden of meer moeten zijn, maar ook dan zal het kwik vlotjes boven de 30 graden stijgen. En heel misschien breiden we de hittegolf nog uit met een zesde dag als het vrijdag boven de 25 graden blijft.