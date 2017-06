Steeds minder mensen kopen een elektrische gitaar

Dierenwelzijn heeft in Linkhout bij Lummen 12 verwaarloosde paarden in beslag genomen. De dieren stonden in een grote stal tot aan de knieën in de uitwerpselen. Ze hadden al een half jaar geen weide gezien. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder vangt nu de paarden op. De politie is een onderzoek gestart naar de eigenaar.