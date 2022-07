Steeds vaker recreatieverbod op water door blauwalgen

door Tine Oyen

Steeds vaker geldt er in onze provincie een recreatieverbod op verschillende plassen en waterlopen door de ontwikkeling van blauwalgen op het water. Zo is er pas een recreatieverbod afgekondigd in de Maasplassen in Heerenlaak in Maaseik. De klimaatverandering is de grote boosdoener. Blauwalgen onstaan bij stijgende temperaturen en droogte. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is het een hardnekkig probleem en moet er sterk ingezet worden op de verbetering van de waterkwaliteit.