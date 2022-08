Steekincident op looppiste in Hoeselt

door Marijke Nijssen

Aan de looppiste in Hoeselt is gisterenavond een steekincident geweest. Na de feiten kon een 19-jarige Tongenaar ingerekend worden.

Het incident deed zich voor rond 21.15 uur. De piste ligt achter het jeugdhuis. Eén jongen had een verwonding aan het been en bloedde hevig. De MUG werd opgeroepen. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde op geen enkel moment in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. Na de feiten vluchtte de dader met het mes weg. De politie kon hem arresteren. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is.