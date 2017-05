Steekpartij in Lanaken

Er zijn helemaal geen meisjes uit Limburg aangerand in Technopolis in Mechelen. Niet van een school in Neerpelt en niet van een school in Tongeren. Nochtans hebben het parket van Mechelen en Technopolis zelf dat een dag lang beweerd. Het blijkt te gaan om communicatieflaters van het parket van Mechelen en Technopolis. Grote onrust vandaag in het GO! TA Campus Plinius in Tongeren. De school werd heel de namiddag overstelpt met telefoons van journalisten. Volgens Technopolis werden vier meisjes van de school bij hen aangerand door leerlingen van een school in Boom. Een kwakkel die Technopolis verspreidde via een officieel persbericht. Bijna hetzelfde verhaal in de middelbare scholen in Neerpelt. Hier was het niet Technopolis zelf die de kwakkel de lucht in stuurde, maar het parket van Mechelen. De parketwoordvoerster zei aan persagentschap Belga dat het om een middelbare school uit Neerpelt ging. Niet dus. Het zou uiteindelijk gaan om een school in het Nederlandse Eersel en om vier meisjes uit Boom.