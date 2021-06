- Er is weer volk in de stad en de mensen geven weer geld uit. De economie herleeft door de heropening van de horeca en door de vaccinatiecampagne die loopt als een trein.- Er zijn nu al minstens acht wolven in Limburg. We hebben exclusieve beelden van wolven die op wild jagen midden in landbouwgebied. In Bocholt teisteren steenmarters een woonbuurt en op de Hasseltweg in Genk kuiert een bever door een tankstation.- Het Rode Kruis zoekt 50.000 nieuwe bloedgevers. In Genk geeft burgemeester Wim Dries het goede voorbeeld.- Hogeschool PXL wil de leerachterstand door de coronacrisis wegwerken met een zomerschool voor jongeren die de overstap maken van het middelbaar naar het hoger onderwijs. - En kan je nog aan topsport doen na hartfalen? Na de hartaanval van de Deense international Christian Eriksen spreken we met de Limburgse volleybaltopper Kristof Hoho. Na een hartaanval tijdens een training speelde Hoho nog vijf jaar met een defibrillator. Hij pakte nog een beker en een titel maar moest dan toch stoppen na nieuwe hartproblemen op het veld.