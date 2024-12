Steenweg Diepenbeek afgesloten voor herdenking dodelijk ongeval

door Marijke Nijssen

Om half 12 vanmiddag wordt de Steenweg in Diepenbeek een uurtje afgesloten voor een herdenkingsmars voor Els Smeyers. De communicatieverantwoordelijke voor wetenschappen van de Universiteit Hasselt werd in november doodgereden toen ze met haar fiets onderweg was naar haar werk.

Ze werd aangereden door een dronken bestuurder die bovendien verzuimd had om een alcoholslot in zijn auto te installeren. De doodrijder pleegde te voet vluchtmisdrijf maar kon snel worden opgepakt. Hij is aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Hasselt in afwachting van het verdere onderzoek. De dood van Els Smeyers maakte een diepe indruk op collega’s en studenten van de universiteit. Het ongeval gebeurde op een plek waar veel studenten op kot zitten. Zij moeten dagelijks via dezelfde weg, vaak met de fiets, naar de universiteit. Het is de universiteit die vandaag de herdenking organiseert. De stille mars vandaag is een herdenking voor Els Smeyers maar ook een pleidooi voor meer verkeersveiligheid. Na het dodelijk ongeval kwam er veel kritiek over de gebrekkige verkeersveiligheid op de Steenweg. De aanrijding gebeurde op een zogenaamde moordstrook. Dat is een slecht gemarkeerd fietspad waarbij er geen afscheiding is met het autoverkeer. Fietsers rijden tussen de snelrijdende auto’s in. Het gemeentebestuur van Diepenbeek ging opnieuw in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer dat de weg beheert. Na een inspectie ter plaatse kondigde die een snelheidsverlaging aan en een afscheiding tussen fietspad en rijweg.

Kijk ook: TVL Nieuws om 12:30 uur en om 18:30 uur voor een verslag over de herdenking van Els Smeyers en een pleidooi voor meer veiligheid op de Steenweg in Diepenbeek