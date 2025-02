Morgen staat Racing Genk voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. In de terugwedstrijd van de halve finale van de beker van België moet Genk tegen Club Brugge een 2-1-achterstand goedmaken. Maar het vertrouwen in een goede afloop is groot in Genk dat van de Cegeka Arena dit seizoen een versterkte burcht maakte. 11 keer op rij kon het er al winnen. Als dat morgen ook een 12de keer lukt, is Genk dicht bij de eerste bekerfinale sinds 2021. Het is dus erop of eronder morgen.