Thibaut Courtois heeft gesproken. Hij is niet beschikbaar voor het EK. Door zijn blessure raakt hij niet tijdig topfit en laat hij het EK aan zich voorbijgaan. Het lijkt op een definitief einde, want er zit een haar in de boter met bondscoach Tedesco. Nog altijd zijn de problemen tussen de twee niet uitgepraat. Courtois verliet in juni het trainingskamp van de Rode Duivels. Boos, omdat Tedesco hem de aanvoerdersband niet gunde in zijn honderdste interland. Dat hij toen de Rode Duivels in de steek liet, daar biedt hij zijn verontschuldigingen voor aan. Tegelijk legt hij een bom onder de nationale ploeg. In een interview van onze TVL-analist Stef Wijnants in Madrid met Courtois zegt hij dat hij zich bedreigd voelde door Tedesco, omdat de bondscoach met hun vertrouwelijke gesprekken naar de pers wilde stappen.