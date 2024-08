Stef Wijnants: "Thibaut Courtois heeft een groot ego maar Tedesco heeft grote fouten gemaakt"

STVV is er gisterenavond na drie verloren wedstrijden niet in geslaagd in eigen huis de eerste driepunter van het seizoen te behalen. En dat tegen promovendus Dender, dat tweede stond in de rangschikking en nog niet verloor. De kanaries kwamen tweemaal op voorsprong, maar in de toegevoegde tijd kregen ze nog een doelpunt te slikken en moesten tevreden zijn met een gelijkspel.