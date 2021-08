Stef Wijnants: "Wilfried Van Moer was één van de beste Belgische spelers ooit, even goed als Van Himst"

door Wout Hermans

En we komen nog even terug op het droeve nieuws uit de voetbalwereld van gisteren, want voetbalicoon Wilfried Van Moer is op 76-jarige leeftijd overleden na een hersenbloeding. De drievoudige Gouden Schoen bereikte in 1980 samen met de Rode Duivels de EK-finale, maar hij was in de eerste plaats een Standard-legende door drie keer op rij landskampioen te spelen. Ook in Limburg zelf was hij zeer gekend, na zijn passages bij FC Beringen en STVV maar vooral door café Wembley uit te baten in Hasselt.