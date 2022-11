Stefan Vanfleteren fotografeert Limburgse mijnwerkers voor expo Kompelkoppen

door Birgit Van Asten

Vanaf morgen gaat in ZDLR Luchtfabriek in Heusden-Zolder de expo Kompelkoppen van start. Fotograaf Stephan Vanfleteren kreeg meer dan 75 koolputters die gewerkt hebben in de Limburgse steenkoolindustrie voor zijn camera. Naar aanleiding van 30 jaar mijnsluiting en het project Mijnkracht opent nu deze expo die een eerbetoon brengt aan de vergane Limburgse industrie en haar arbeiders. Naast portretten van karaktervolle koppen is er ook een abstracte filmprojectie 'de Profundis' te zien, gemaakt door Stef Van Alsenoy. Alle werken worden getoond in een black box in de compressorenzaal van de Luchtfabriek.