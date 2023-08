We beginnen het nieuws met een zeer speciaal item. Want Jaak Broekx uit Bree viert op zondag 6 augustus zijn 109de verjaardag. Hij is geboren in 1914. Dat maakt dat hij de oudste man in België is. Op maandag wordt er een feestje voor hem georganiseerd in woonzorgcentrum Gerkenberg. Buiten zijn hardhorigheid houdt Jaak zich nog altijd heel sterk. Hij ontving ons dan ook met veel plezier.