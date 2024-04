In de Champions' play-offs krijgt Racing Genk morgen in een uitverkochte Cegeka Arena het bezoek van Anderlecht. De Brusselaars staan sinds vorige week aan de leiding in de play-offs. Racing Genk volgt na het gelijkspel tegen Cercle op 7 punten. De onderlinge confrontaties zorgden dit seizoen al voor veel vuurwerk op en naast het veld. In de heenwedstrijd was er het akkefietje met Dimitri de Condé en Jan Vertonghen. Op Anderlecht de intussen beruchte penaltyklucht. "Maar dat is vooral iets waar de supporters zich mee mogen bezighouden.", zegt Wouter Vrancken. Hij wil Anderlecht vooral sportief een loer draaien en de drie punten thuis houden.