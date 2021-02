Sinds vorige week verblijven er in het Natuurhulpcentrum twee babydasjes. De diertjes werden aangetroffen op een bouwwerf in Nederlands Limburg. De ouders moesten eerder al worden weggevangen op de bouwlocatie omdat hun burcht (hol) op de schop ging. Omdat de moeder haar jongen niet meer aanvaardde, zat er niets anders op dan de babydasjes door de dierenverzorgers te laten grootbrengen. Zo zullen ze de best mogelijke kansen hebben. De jongen zijn ongeveer 2-3 weken oud en stellen het goed. Ze worden momenteel op onze couveuseafdeling gehuisvest. Daar krijgen ze 5 maal daags aangepaste dassenmelk te drinken. Op termijn zullen broer en zus das langzaam overschakelen op vast voedsel en krijgen ze ook een ruimer binnenverblijf ter beschikking. Als alles goed verloopt zal het tweetal deze zomer naar een dassenuitwenkooi kunnen. Hier zullen ze zich overdag verschuilen in een hol onder de grond, om enkel ’s nachts naar buiten te komen om op zoek te gaan naar voedsel. Op die manier kunnen de dassen hun natuurlijk gedrag ontplooien. Wanneer en waar de dasjes uiteindelijk vrijgelaten zullen worden, is nog niet duidelijk. Dit zal in overleg met alle betrokken actoren gebeuren.