Sterrenchefs geven keukengeheimen prijs voor eindejaarsfeesten TVL-kijkers

Na het lanceren van de teaser en de poster, is ook de trailer klaar van PATSER, de nieuwste film van Adil El Arbi en Bilall Fallah. PATSER vertelt het waanzinnige verhaal van vier vrienden op ‘t Kiel in Antwerpen die ervan dromen om te leven als echte patsers. Ze stoppen hun neus in high-profile drugszaken en ontketenen zo een bendeoorlog van Antwerpen tot Amsterdam, en zelfs Colombia. De hoofdrollen worden gespeeld door Matteo Simoni, Nora Gharib, Junes Lazaar en Saïd Boumazoughe. Daarnaast zijn o.a. ook de Nederlandse rapper Ali B., Axel Daeseleire, Jeroen Perceval, Nabil Mallat en niemand minder dan Dimitri Vegas & Like Mike te zien in de film. PATSER wordt vanaf 24 januari 2018 in de bioscopen getoond.