door Yarne Puts

In onze live uitzending deze namiddag gaf burgemeester Steven Vandeput toe dat er minder volk in Hasselt rondliep, maar dat hoeft volgens hem geen probleem te zijn. Pukkelpop is een fantastisch city marketing verhaal dat onze stad bekend maakt. Festivalgangers komen later wel weer eens naar Hasselt, zegt de burgemeester.